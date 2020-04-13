также в разделеОбщество
Бывшего «беркутовца» задержали на сбытии оружия преступникам
Денисова: Освобождение удерживаемых лиц состоится на этой неделе 10
СБУ разоблачила уже 154 агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе 7
Госагентство: Дома в Чернобыле не горят 11
В Чернобыльской зоне удалось погасить одно из лесничеств 15
У нардепа Вельможного – двусторонняя пневмония 14
Бывшего киевского милиционера будут судить по делу Майдана 13
В Харькове 11-месячный ребенок в реанимации с подозрением на коронавирус 11
Вторая масштабная партия медицинской помощи прибыла на Закарпатье 36
Полиция штрафует священников за толпы на «вербное воскресенье» 38
Иран отложил расшифровку «черных ящиков» сбитого самолета МАУ 32
Минздрав ожидает существенный рост количества выявленных случаев 28
Ляшко: Коронавирус может стать сезонной болезнью и повторяться циклически 18
Минздрав назвал ключевые симптомы COVID 77
Поджигатели признались в масштабном пожаре в Житомирской области 18
В армии снова рост заболевших коронавирусом 60
В оккупированном Крыму запретили регистрировать браки 26
В ВСУ есть первый случай выздоровления от коронавируса 58

Церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными куличами, которые будут доставлены на этой неделе. О праздновании Пасхальных праздников говорилось на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавируса.

В частности, на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений полиция составила админпротоколы в семи областях.

«Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрание, толпы на пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году – настоящее проявление любви к ближнему», - заявил Зеленский.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги