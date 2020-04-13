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Количество безработных выросло за неделю на 36,2 тыс. - до 387,5 тыс. лиц, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

«По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года», - сообщили в пресс-службе.

Наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях, добавили в ведомстве.

В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день, свидетельствуют данные службы.
ForUm

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