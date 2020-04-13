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В Чернобыльской зоне основные очаги пожаров расположены в районе сел Варовичи и Чистогаловка, где горит травяной настил, камыш и лесная подстилка, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

По состоянию на 20:00 12 апреля продолжалось тушение пожаров.  

«Продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи сел Чистогаловка и Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами», - говорится в сообщении.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме реки Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, селами Тарасы и Владимировка.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов пожара, тушение которых продолжается до сих пор.
ForUm

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