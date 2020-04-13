В Чернобыльской зоне основные очаги пожаров расположены в районе сел Варовичи и Чистогаловка, где горит травяной настил, камыш и лесная подстилка, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

По состоянию на 20:00 12 апреля продолжалось тушение пожаров.

«Продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи сел Чистогаловка и Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами», - говорится в сообщении.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме реки Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, селами Тарасы и Владимировка.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов пожара, тушение которых продолжается до сих пор.