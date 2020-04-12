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Полиция Черногории задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица.

Фото: Vijesti

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Vijesti», 12 апреля полиция Черногории задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, расположенного возле города Подгорица, 

Сообщается, что несколько священнослужителей, в том числе митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, полиция доставила в центр безопасности в Подгорице для сбора информации о «собрании людей перед религиозными объектами».

Иерарха задержали после богослужения в монастыре Златица. Кроме него, задержаны несколько священников, которые служили Литургию в храме Воскресения Христова.

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий прокомментировал задержание архиерея: «Митрополит находится в полицейском центре безопасности. Пока не понятно, арестован он или только задержан для дачи показаний: не знаю, как это правильно сформулировать. Но полиция сегодня задерживала людей, которые заходили в храм, для проведения беседы. Это были прихожане, священники, и митрополит пошел на собеседование с полицией. Арестован ли он, точно не знаю».
ForUm

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