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Двое мужчин, которые подожгли траву в Житомирской области, что повлекло масштабный пожар, признались еще в одном поджоге.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из них жег поле, а второй — лесополосу.

По информации правоохранителей, мужчины, 1991 и 1989 года рождения, признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин. Их привлекут к административной ответственности.

 

«На помощь в усмирении масштабных пожаров на севере Житомирской области в течение недели были привлечены пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды», — сообщили в ГСЧС.

Напомним, 4 апреля в результате сжигания сухой травы в селе Закомирняя Хорошкивского района Житомирской области вспыхнул пожар. Огонь вплотную подошел к домам. Сгорело четыре пустующие здания, жилые удалось спасти.
ForUm

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