Лесная охрана Базарского лесничества Народичского спецлесхоза Житомирской области сегодня «на горячем» задержала поджигателей сухой травы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Гослесагентства.

«Восьмой день в Народническом районе бушуют лесные пожары. Сотни лесоводов и спасателей круглосуточно гасят эти пожары. Чтобы обуздать огненную стихию, на помощь съехались работники из соседних лесхозов и спасатели из других областей Украины. Буквально вчера на границе Житомирской и Киевской областей из-за выжигания сухотравья пылало село, а сегодня в полдень возле села Рубежовка того же Народичского района лесоводы, которые ехали к своим обходам, задержали двух мужчин, один из которых поджег поле, а другой – лесополосу», - говорится в сообщении.

Работники лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения.