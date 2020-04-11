Пограничники констатируют значительное увеличение количества украинцев, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией на Закарпатье. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в субботу, 11 апреля.

«Сейчас наблюдается значительное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за рубежа через пункт пропуска Тиса на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска Захонь», – говорится в сообщении.

Пограничники связывают это с эпидемиологической ситуацией и с грядущими Пасхальными праздниками.

Отмечается, что для ускорения контрольных операций в пункте пропуска Тиса привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения.

Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка украинцев через границу 12 автобусами.

Напомним, более 170 украинцев лечатся от коронавируса за границей: умерли 6 человек.