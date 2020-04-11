Пограничники констатируют значительное увеличение количества украинцев, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией на Закарпатье. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в субботу, 11 апреля.
«Сейчас наблюдается значительное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за рубежа через пункт пропуска Тиса на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска Захонь», – говорится в сообщении.
Пограничники связывают это с эпидемиологической ситуацией и с грядущими Пасхальными праздниками.
Отмечается, что для ускорения контрольных операций в пункте пропуска Тиса привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения.
Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка украинцев через границу 12 автобусами.
Напомним, более 170 украинцев лечатся от коронавируса за границей: умерли 6 человек.
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