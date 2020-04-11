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Снижение заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после Пасхи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова Савика Шустера.

По словам главы правительства, он надеется, что после Пасхи заболеваемость коронавирусом начнет снижаться.

«Тот переломный момент, я надеюсь, он наступит после Пасхи, когда мы начнем двигаться в низ по количеству выявленных заболевших, по количеству умерших. Тогда мы начнем предоставлять тот план (выхода из кризиса — ред.) и те меры, которые мы разработали, которые мы готовим сегодня, чтобы через 3−4 недели дать их малому и среднему бизнесу, городам, предприятиям…», — заявил Шмыгаль.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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