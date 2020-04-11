За последние сутки, 10 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военный ООС был ранен, за сутки потерь среди украинских военных нет. По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля украинские подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

Об этом говорится в суточной сводке Операции объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военные ООС приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность.

Семь нарушений режима тишины за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:

Противник обстрелял украинские позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

По позициям неподалеку Опытного российские оккупанты дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и вечером в этом районе оккупанты прекратили свою активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов, подавляющее большинство из которых - с применением минометов, запрещенных минскими договоренностями.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

В направлении населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехового восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем.

С минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским - 4 мины.

Вблизи Крымского враг дважды открывал огонь в сторону служащих ООС из минометов калибра 82 мм - 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников», - отметили в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.