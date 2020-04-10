Следователи полиции сообщили о подозрении 49-летнему жителю Хуста в умышленном поджоге природоохранного научно-исследовательского отделения «Долина нарциссов» им. проф. Василия Комендаря, информирует пресс-служба прокуратуры Закарпатья.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина 27 марта 2020 года, проходя по территории заповедника, умышленно поджег сухую траву и покинул место преступления. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов.

Уже на следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой. В результате на охваченных пожаром 2,5 га территории заповедника уничтожены цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины.

Сумма причиненного ущерба Карпатскому биосферному заповеднику ПНДВ «Долина нарциссов» им. проф. Василия Комендаря составляет почти 650 тыс. грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст.252 УК Украины – умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда, путем поджога, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.