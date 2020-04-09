В Украинской Православной Церкви праздничные богослужения на Пасху пройдут с определенными ограничениями по количеству людей в храмах и будут транслироваться онлайн.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил митрополит Климент (Вечеря), комментируя tsn.ua особенности проведения Пасхальных торжеств в период пандемии коронавируса.

«Пасха в этом году будет иметь свои особенности. Представители власти уже заявили, что не намерены закрывать храмы или ограничивать богослужения. Службы будут проходить, но находиться в храме во время службы может не более 10 человек. Наша церковь активно сотрудничает с государственными органами, в частности с Национальной полицией, по организации богослужения на Пасху, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить право людей на свободу совести, гарантированное Конституцией, и соблюдать карантинные требования», - сказал владыка Климент.

Он отметил, что праздничное богослужение будет транслироваться на улицу, чтобы прихожане могли его услышать, находясь возле храмов.

«Мы хотим создать условия, чтобы те, кто не сможет попасть в храм, смогли бы прослушать праздничные молитвы под открытым небом, находясь друг от друга на социальной дистанции. В то же время мы призываем людей, которые находятся в так называемой группе риска - пожилых людей, а также тех, у кого есть симптомы простуды, оставаться дома, чтобы не подвергать риску здоровье свое и окружающих, и обращаться к врачу», - призвал митрополит Климент.

Трансляция богослужений в Киево-Печерской лавре будет проводиться с 23.00 до 03.00 в ночь с 18 на 19 апреля на телеканале «Интер», а также в интернет-трансляции.