Украинцы возмущены и не понимают той эйфории, которую испытывают депутаты, проголосовавшие за открытие рынка земли. Такое мнение выразил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний в эфире программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne.

«Когда я вышел из Верховной Рады после двух часов ночи, меня поразило то, что было очень много народных депутатов, в первую очередь от фракции «Слуга народа», которые радовались, у них была самая настоящая эйфория... Они говорили, что наконец-то это произошло – «мы отменили крепостное право», «сегодняшнее решение равнозначно решению президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна об отмене рабства в США», и многое другое. Я задал себе вопрос: а что происходит на самом деле?» – рассказал Юрий Загородний.

Парламентарий напомнил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» была категорически против этого закона и всегда последовательно выступала за то, чтобы решение об открытии рынка земли принимал исключительно народ на всеукраинском референдуме.

Юрий Загородний отметил, что такую позицию партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» полностью поддерживают украинцы, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов. Причем тех, кто не поддерживает продажу земли, в Украине становится все больше. «Когда мы смотрим результаты социологических исследований начиная с сентября месяца, после того, как президент собрал совещание аграриев и впервые сказал, что нужно открывать рынок земли, то тогда 52% граждан Украины были против продажи украинской земли. Но чем дольше говорили о продаже, тем больше людей было против…» – подчеркнул Юрий Загородний.

Кроме того, парламентарий задал риторический вопрос: «Может ли народ ошибаться?». И, отвечая на него, зачитал в эфире пост известной телеведущей Оксаны Марченко, которая высказала свое мнение о проголосованном ночью законе.

«Как и миллионы украинцев, я смотрела вчера этот драматический сериал под названием «заседание Верховной Рады». Я пыталась понять, что движет людьми, кроме стадного чувства, с таким упорством идущего на бойню? Эти люди не из Украины? Но я знаю: они точно выбраны украинцами на выборах. Они не будут здесь больше жить? У них нет детей? Им не жалко самого главного богатства украинцев – их земли, что они так яростно «проиграли» ее вчера в казино МВФ?

...Нам не страшен коронавирус, он не убьет нас, хотя это уже все равно, потому что завтра или через год под покровом ночи ваши депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих, с вашими детьми и родителями, если какому-то международному клубу понадобятся ваши тела или органы, например... И эта перспектива не такая уж и фантастическая с учетом произошедшего этой ночью... Ответьте мне просто на один вопрос: вы правда это хотели?» – процитировал Юрий Загородний.

Народный депутат также подчеркнул, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» продолжит всеми законными способами отстаивать право украинского народа самому распоряжаться своей землей, самому решать, открывать ли рынок земли. Кроме того, Юрий Загородний отметил, что антинародный, антиконституционный закон о продаже земли будет обжалован в Конституционном Суде.