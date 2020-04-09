Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний считает, что те партии, которые проголосовали за открытие рынка земли, цинично обманули своих избирателей. Такие выводы парламентарий сделал, проанализировав предвыборные программы политических сил.

«Программа партии «Слуга народа». Как бы вы внимательно ни читали, перечитывали программу этой политической силы, вы там даже не найдете слово «земля», оно отсутствует. Также вообще отсутствует слово «земля» в программе партии «Европейская солидарность», отсутствует и в программе партии «Голос»«, – заявил Юрий Загородний в программе «Украинский формат» на канале NewsOne. Он подчеркнул, что те политические силы, которые в Верховной Раде 31 марта, ночью, продвигали закон об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения, в своих предвыборных программах даже не упоминали об этом.

«Избиратели, которые отдали за них свои голоса, не давали им права голосовать за открытие рынка земли, за продажу украинской земли. Это значит, они обманули своих избирателей, предали национальные интересы Украины. Иначе сказать нельзя», – отметил Юрий Загородний.

Народный депутат напомнил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» последовательно выступала против принятия этого закона и всегда настаивала, чтобы вопрос об открытии рынка земли решал именно украинский народ на референдуме. Юрий Загородний напомнил: в Декларации о государственном суверенитете Украины четко сказано, что земля является «материальной основой суверенитета» Украины.

Парламентарий также обратил внимание на основные статьи Конституции Украины, в которых однозначно определено, что только народ как носитель суверенитета и государственной власти в Украине может распоряжаться своим национальным богатством – землей.

«Без разрешения собственника земли государство не имеет права проводить любые действия с этой землей, потому что она принадлежит всему украинскому народу. Государство должно спросить разрешения у народа, что делать с землей», – подчеркнул Юрий Загородний. Он также объяснил, что единственный путь спросить разрешения у народа – это провести всеукраинский референдум, на чем всегда настаивала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Юрий Загородний заверил: хотя депутатам и удалось проголосовать за закон о рынке земли, «Оппозиционная платформа – За жизнь» продолжит борьбу за то, чтобы земля в Украине принадлежала только украинскому народу.