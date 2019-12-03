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Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний считает, что, выступая за продажу земли, президент Зеленский и партия «Слуга народа» выполняют указания своих зарубежных хозяев, предавая интересы собственного народа.

«То, что сегодня пытается сделать президент со своей потешной командой, которая находится в Верховной Раде и называется «Слуга народа», ‒ это преступление против Украины. Это предательство национальных интересов страны. И это преступление, за которое придется отвечать» – так Юрий Загородний прокомментировал журналистам в кулуарах парламента недавнее заявление вице-спикера ВР Руслана Стефанчука о том, что, получив на президентских выборах поддержку в 73%, президент уже получил право продавать землю.

«Я хочу ответить Стефанчуку в первую очередь и всем гражданам Украины: если бы в программе Зеленского было записано «продажа сельскохозяйственных земель Украины», у него никогда не было бы 73%... Я держу в руках программу кандидата в президенты Зеленского – тут нет продажи земли. Здесь четко записано: «Сформировать прозрачный рынок земли», – отметил парламентарий.

Юрий Загородний также подчеркнул, что первым пунктом в программе президента Зеленского был законопроект о народовластии, согласно которому именно народ должен был формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. Поэтому, по мнению народного депутата, отказ власти проводить референдум о продаже земли ‒ это предательство украинского народа. 

Юрий Загородний акцентировал внимание на том, что, согласно результатам всех социологических опросов, большинство граждан Украины  хотят, чтобы решение о продаже земли принималось исключительно на всеукраинском референдуме.

«Сегодня рейтинг президента – 52%, а противников продажи земли – 64%. Господин президент, я хочу вас спросить: вы чей заказ выполняете? Народа Украины или тех, кому вы обязаны? Или вы выполняете прямые указания МВФ? Или вас так окружила команда Сороса и взяла в такие тиски, что вы не можете из них вырваться?» – отметил Юрий Загородний. Он также подчеркнул, что глава государства окружил себя такими людьми, в том числе в правительстве, которые не просто непрофессиональны и не дают достоверную информацию ‒ они манипулируют президентом.

 
ForUm

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