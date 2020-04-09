Медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, сообщает Центр общественного здоровья.
«Респираторы класса защиты FFP2 и выше обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей с концентрацией до 12 ПДК», - отмечается в сообщении.
Респиратор должен быть изготовлен из нетканого фильтрующего материала.
CDC не рекомендует населению носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.
Противоаэрозольный респиратор – средство, предназначенное для защиты органов дыхания. Его используют при работе с людьми, имеющими инфекции с воздушно-капельным путем передачи: туберкулез, корь, ветряную оспу, COVID-19 и др.
Как надевать респиратор:
- длинные волосы надо собрать в хвост, мужчинам – побриться;
- если носите очки, их следует снять перед надеванием респиратора;
- руки обработать;
- заведите резинки на переднюю часть респиратора и просуньте ладонь под ними;
- приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку перекиньте на затылок, нижнюю - за уши;
- расправьте респиратор на лице, обожмите носовую пластину пальцами обеих рук;
- проверьте, чтобы резинки респиратора не пересекались – для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.
После каждого надевания надо делать так называемый тест ладони. Держите руки перед респиратором и сделайте резкий вдох (для респираторов с клапаном) или выдох (для респираторов без клапана). Если почувствовали, что воздух проходит между респиратором и кожей, надо поправить респиратор на лице.
ЦОЗ напомнил, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто носит бороду.
При уходе за больными, имеющими инфекции с контактным или капельным путем передачи, внешняя поверхность респиратора может испачкаться опасными микроорганизмами. В таком случае респиратор можно использовать только как одноразовое средство. Также следует заменить респиратор, как только он стал влажным. Как правило, производители отмечают максимальный срок использования респираторов – не более восьми часов непрерывной работы или одна рабочая смена.
Медицинские работники, которые помогают людям с инфекционными заболеваниями, передающимися капельно-воздушным путем, обязательно должны проходить фит-тестирование для проверки плотности прилегания респиратора. Такой тест нужно делать хотя бы раз в год.
Правильность применения важна, как и качество самого респиратора.
Качественный и эффективный респиратор имеет следующие параметры:
- носовой зажим из мягкого металла;
- високую плотность фиксации на лице;
- не препятствует нормальному дыханию;
- простоту в уходе.
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