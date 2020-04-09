Медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, сообщает Центр общественного здоровья.

«Респираторы класса защиты FFP2 и выше обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей с концентрацией до 12 ПДК», - отмечается в сообщении.

Респиратор должен быть изготовлен из нетканого фильтрующего материала.

CDC не рекомендует населению носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям.

Противоаэрозольный респиратор – средство, предназначенное для защиты органов дыхания. Его используют при работе с людьми, имеющими инфекции с воздушно-капельным путем передачи: туберкулез, корь, ветряную оспу, COVID-19 и др.

Как надевать респиратор:

длинные волосы надо собрать в хвост, мужчинам – побриться;

если носите очки, их следует снять перед надеванием респиратора;

руки обработать;

заведите резинки на переднюю часть респиратора и просуньте ладонь под ними;

приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку перекиньте на затылок, нижнюю - за уши;

расправьте респиратор на лице, обожмите носовую пластину пальцами обеих рук;

проверьте, чтобы резинки респиратора не пересекались – для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.

После каждого надевания надо делать так называемый тест ладони. Держите руки перед респиратором и сделайте резкий вдох (для респираторов с клапаном) или выдох (для респираторов без клапана). Если почувствовали, что воздух проходит между респиратором и кожей, надо поправить респиратор на лице.

ЦОЗ напомнил, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто носит бороду.

При уходе за больными, имеющими инфекции с контактным или капельным путем передачи, внешняя поверхность респиратора может испачкаться опасными микроорганизмами. В таком случае респиратор можно использовать только как одноразовое средство. Также следует заменить респиратор, как только он стал влажным. Как правило, производители отмечают максимальный срок использования респираторов – не более восьми часов непрерывной работы или одна рабочая смена.

Медицинские работники, которые помогают людям с инфекционными заболеваниями, передающимися капельно-воздушным путем, обязательно должны проходить фит-тестирование для проверки плотности прилегания респиратора. Такой тест нужно делать хотя бы раз в год.

Правильность применения важна, как и качество самого респиратора.

Качественный и эффективный респиратор имеет следующие параметры: