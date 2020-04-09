Работники локомотивного депо «Кременчуг» полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Информация, распространенная в СМИ, что указанным работникам выдали бумажные маски, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«В локомотивное депо Кременчуг поступило и выдано работникам: 750 масок; 300 респираторов; 230 резиновых перчаток; 46 литров средств для дезинфекции рук и т.д.», - говорится в сообщении.

В запасе депо еще остается 160 медицинских масок и 250 масок многоразового использования.

«Укрзализниця постоянно пополняет запасы средств индивидуальной защиты чтобы обезопасить работу коллектива, задействованного в перевозке стратегически важных грузов», - подчеркнули в компании.

В компании отметили, что на начало действия карантина 12 и 13 марта региональный филиал «Пивденна зализныця» в связи с дефицитом защитных масок самостоятельно изготовил для работников локомотивного депо «Кременчуг» бумажные маски.

Однако уже с 14 марта железнодорожники были полностью обеспечены защитными масками, закупленными у производителей.

Накануне OBOZREVATEL сообщил, что сотрудникам локомотивного депо Укрзализныци на Полтавщине выдали вместо реальных средств в условиях пандемии коронавируса защиты самодельные маски из бумажных полотенец.