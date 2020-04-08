Сотрудникам локомотивного депо Укрзализныци на Полтавщине выдали вместо реальных средств в условиях пандемии коронавируса защиты самодельные маски из бумажных полотенец.

Соответствующие фото предоставил OBOZREVATEL один из работников. В частности, он рассказал, что утром ему и коллегам выдали маски, сделанные с помощью бумаги и канцелярских резинок.

Кроме того, по его словам, дезинфекция составов также происходит в весьма подозрительной форме.

«Электровозы обрабатывают какими-то едкими средствами, в кабине невозможно находиться первое время после проведения процедур», – жалуется они.