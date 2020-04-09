Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата фавипиравир («Авиган»). Сейчас МИД Украины вместе с японскими коллегами разрабатывает механизм передачи, сообщили ForUm’у в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По сообщениям японской стороны, свой интерес к использованию фавипиравира выражают многие страны, поскольку есть информация о том, что использование препарата облегчает течение заболевания. По эффективности препарата фавипиравир в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас идут клинические исследования.

«Мы благодарны правительству Японии, очень быстро откликнулись на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. - Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украине».

Партия препарата фавипиравир будет направлена ​​в Украину через систему ООН. Этой доставки ожидает МЗ Украины, который осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинским учреждениям.