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Евросоюз выделяет более 15 млрд евро на помощь странам-партнерам в связи с пандемией коронавируса, из них 190 млн евро получит Украина.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европейской комиссии, с сообщает Европейская правда.

«Сегодня Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности разработали планы целенаправленных мер в поддержку усилий стран-партнеров по борьбе с пандемией коронавируса.

ЕС обеспечит финансовую поддержку странам-партнерам в размере более 15,6 млрд евро из существующих ресурсов внешнеполитической службы», - говорится в заявлении Европейской комиссии.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи, из этой суммы более 3,8 млрд евро будет выделено Западным Балканам, а также южным и восточным соседям Евросоюза.

Странам Восточного партнерства, к которому принадлежит Украина, ЕС направит 962 млн евро. Средства пойдут на реальные нужды: для безотлагательного реагирования на кризис в области здравоохранения, для укрепления системы здравоохранения и смягчения социально-экономического воздействия пандемии.

Непосредственно Украина в поддержку неотложных и краткосрочных потребностей получит более 190 млн евро.

В конце марта в рамках глобального реагирования на вспышку коронавируса Европейская комиссия объявила о выделении 80 млн евро на поддержку Украины.
ForUm

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