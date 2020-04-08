За прошедшую неделю (30 марта – 5 апреля) ОРВИ заболело 105 116 человек, из них 39,5% - дети, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости – на уровне аналогичного периода прошлого сезона. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 - типа А (Н1) pdm09, 1 - типа B.

За неделю получено сообщение о 1 летальном случае вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 71); ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 5 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек.