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Людям с легкими проявлениями заболевания COVID-19 врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. В этом случае необходимо соблюдать ряд правил, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, пациента необходимо разместить в хорошо проветриваемом помещении.

Желательно, чтобы ухаживал один человек, который не относится к лицам с риском появления осложнений. Посещение пациента запрещено.

Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.

Следует ограничить движение пациента по местам общего пользования.

Ухаживающий должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом. Правила пользования маской: https://bit.ly/2UQtAM7.

Мыть руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.

После мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.

Прикрывать рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.

Использовать одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки.

Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывайте в отдельном контейнере (полиэтиленовом пакете) в том же помещении, где находится больной, до их утилизации.

Следует избегать обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и тому подобное. Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не стоит.

Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моечно-дезинфицирующим средством.

Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температура 60-90 ° C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено встряхивать, но можно собирать в общий мешок.

Люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований.

Если у члена домохозяйства возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозрительным на инфицирование SARS-CoV-2.

Все члены домохозяйства являются контактными лицами.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к семейному врачу. Если вы не знаете, к кому обратиться, звоните на горячую линию Центра общественного здоровья Украины для консультации по новой коронавирусной инфекции: 0-800-505-840.

Диагноз «коронавирусная инфекция» может быть подтвержден только лабораторными методами диагностики.
ForUm

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