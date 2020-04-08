Бывший начальник разведки штаба 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины Иван Безъязыков добровольно вступил в ряды подконтрольного ГРУ ГШ ВС РФ так называемого «разведывательного управления «ДНР», сообщает пресс-служба СБУ.

В августе 2014 Безъязыков при проведении переговоров с боевиками о возможном обмене ранеными и телами погибших попал в плен к российско-террористическим группировкам.

На предложение руководителя разведывательного управления «республиканской гвардии ДНР» с позывным «Хмурый», который является кадровым сотрудником ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ Сергеем Дубинским, о дальнейшей службе в подразделении разведки «ДНР», украинский полковник дал согласие.

В рамках начатого уголовного производства следователи СБУ точно установили, что Безъязыков занимался сбором, обработкой и обобщением разведывательной информации о силах антитеррористической операции, которые использовались террористами для вооруженного сопротивления подразделениям ВС Украины.

«Действуя в интересах террористической организации «ДНР», Безъязыков участвовал в вербовке украинских военнослужащих, находившихся в плену. Он также помогал боевикам планировать разведывательно-диверсионные акции против сил АТО», - говорится в сообщении.

7 апреля 2020 Шевченковский суд Киева признал Ивана Безъязыкова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания полковник.

Защита имеет право подать апелляцию на решение суда.

СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в декабре 2016 года.