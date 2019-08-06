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Жена полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, которого освободили из плена, а затем обвинили в госизмене, в суде дала показания, что боевики обменяли мужа на двух женщин, сообщает Судебный репортер.

5 августа Шевченковский суд Киева заслушал показания и начал допрос жены полковника Маргариты Безъязыкова.

По ее словам, в конце 2015 года ее муж позвонил из плена и дала номер боевика по имени «Николай», с которым она могла договориться об обмене пленными.

В переговорах участвовали волонтеры и СБУ. Безъязыков рассказала, что Николай предложил для обмена двух женщин по имени Светлана - одну содержали во Львовской области, другую в Краматорске.

После того, как обмен состоялся, по ее словам, в СБУ ей приказали не разглашать как именно произошло освобождение ее мужа. «Чтобы я ничего лишнего не сказала, что я должна поблагодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это якобы происходило – сказать это должна была журналистам… Я не могла сказать, что был какой-то обмен», - отметила женщина в суде.

Отмечается, что допрос продолжится на следующем заседании 6 сентября.

Напомним, в декабре 2016 года СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в террористической организации. У СБУ есть доказательств сотрудничества Безъязыкова с «ДНР», в частности обнародованы разговоры с членами НВФ.

14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

29 декабря 2016 года следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении госизмены.
ForUm

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