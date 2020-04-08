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Шевченковский суд Киева 7 апреля приговорил к 13 годам заключения обвиняемого в государственной измене полковника Ивана Безъязыкова за якобы сотрудничество с боевиками, сообщает hromadske.

Отмечается, что Безъязыков уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с боевиками.

По словам полковника, боевики заставляли выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни ее гражданам.

Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии в террористической организации и государственной измене. Ни один свидетель не свидетельствовал о его сотрудничестве с боевиками.

Напомним, в декабре 2016 года СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в террористической организации. У СБУ есть доказательств сотрудничества Безъязыкова с «ДНР», в частности обнародованы разговоры с членами НВФ.

14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

29 декабря 2016 года следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении госизмены.

 
ForUm

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