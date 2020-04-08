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Во время мониторинга глобальной сети киберполиция обнаружила 267 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас уже идентифицированы 152 человека, которые эту информацию распространяли, сообщает пресс-служба ведомства.

Также киберполицией проверено 483 сообщения о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничеств, связанных с коронавирусом. По результатам открыто 41 уголовное производство.

Кроме этого, заблокировано 157 интернет-ссылок, используемых мошенниками с целью наживы во время пандемии.

Так, сотрудники киберполиции в Харьковской области разоблачили ранее судимого 28-летнего мужчину, который завладел деньгами граждан под предлогом продажи средств индивидуальной защиты. Мужчина разместил объявление о продаже медицинских масок и дезинфицирующих средств на сайтах объявлений. Доставку товара обещал только на условиях предоплаты. После получения средств от потерпевших, не отвечал на телефонные звонки и менял номер телефона в объявлении. По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

На Закарпатье установлена гражданка, которая с помощью сайта объявлений осуществляла продажу иностранных таблеток по цене 250 гривен за упаковку. Согласно информации Минздрава Украины лекарства, которые реализовывала 48-летняя женщина, не получили декларацию о соответствии на территории Украины. Сейчас в отношении фигурантки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП. Весь товар изъят.

Если вы стали свидетелями противоправных действий или нуждаетесь в помощи, обращайтесь в Департамент киберполиции по форме обратной связи на нашем сайте - https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на электронный адрес [email protected], по номеру 0-800-50-51-70 или звоните по спецлинии 102.
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