Конституционный суд Украины предостерегает от необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине.

В Конституционном суде Украины изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекту № 3300 о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном суде Украины» в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Предварительный анализ показал, что в этом законопроекте не учтен комплексный подход к предложениям Конституционного суда Украины, предоставленным в парламент, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав», - говорится в заявлении суда.

В 2016 году изменениями в Основной Закон КСУ предоставлен особый статус, обусловленный исключительной ролью в обеспечении верховенства Конституции Украины. На развитие конституционных изменений в 2017 году был принят Закон Украины «О Конституционном суде Украины», который существенно трансформировал полномочия органа конституционной юрисдикции, в частности ввел институт конституционной жалобы как действенный механизм защиты прав и свобод человека.

«Конституционный суд Украины всегда поддерживал изменения на усиление защиты прав и свобод человека в нашем государстве. Именно благодаря положительному выводу КСУ о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины стала возможной конституционная реформа 2016 года», - отметили в суде.

Осознавая необходимость совершенствования профильного законодательного обеспечения, Конституционный суд в 2019 году по собственной инициативе передал в Верховную Раду Украины для использования при принятии изменений в законодательство пакет системных наработок, направленных на улучшение реализации принятой реформы на практике.

В то же время в обнародованном тексте законопроекта № 3300 не учтены предложения Конституционного суда, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав.

КСУ не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументированно, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, о чем неоднократно подчеркивал Совет Европы.

Вместе с тем КСУ поддерживает проведение реформ, в частности, касающиеся введения института конституционной жалобы. Суд 25 апреля 2019 принял первое решение по конституционной жалобе, которая касалась социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Однако вопрос о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» должен, прежде всего, инициировать Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики с соответствующими наработками. Такое решение должно быть обусловлено защитой прав и свобод человека, в том числе юридических лиц, следует из Конституции и решений Конституционного суда Украины.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в КС, народный депутат Федор Вениславский считает, что перенос Конституционного суда Украины (КС) в Харьков в случае принятия законопроекта №3300 об изменениях в закон о КС позволит обеспечить его большую независимость от различных центров влияния.