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Из 1668 инфицированных коронавирусом в Украине 757 пациентов находятся в больницах. Из них 33 человека в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает hromadske.

«Сейчас в учреждениях здравоохранения находятся 757 человека, из них 37 детей с коронавирусом. В критическом состоянии — те, которые нуждаются в интенсивной терапии, 33 человека. На амбулаторном лечении — 824 человека», — отметил санврач.

Он добавил, что за время эпидемии в Украине выздоровели 35 человек, из них двое медработников.

Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

 
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