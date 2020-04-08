Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, по согласованию с Офисом генерального прокурора 7 апреля сообщили о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

На момент совершения преступления он занимал псот старшего следователя одного из отделов районного управления ГУ МВД Украины в Киеве.

Правоохранитель подозревается в незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 Уголовного кодекса Украины), сборе, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины), превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), заведомо незаконном задержании, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины), привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что подозреваемый при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению правонарушения совершил служебный подлог, незаконно задержал и вручил уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков, приведших к тяжелым последствиям, одному из участников акций протеста. Впоследствии подозреваемый безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайства о применении меры пресечения и отстранения от должности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.