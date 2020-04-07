Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что сейчас согласовывает с наблюдательным советом компании новые вопросы к российскому «Газпрому» на сумму 17,3 млрд долларов и не подтвердил слухи о своем увольнении, сообщает 112 Украина.

«Со своей стороны, могу сказать, что арбитраж против России по активам в Крыму - это не главная сфера моей ответственности в Нафтогазе. Если говорить об обновленном иске, который мы подали в этом году, то я отвечал только за экономическую составляющую, то есть суммы компенсации. Моя главная ответственность как исполнительного директора - это отношения с Газпромом. Собственно с ним в декабре прошлого года от имени Нафтогаза я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 млрд долларов», - сообщил он.

По словам Витренко, теперь нужно делать так, чтобы контракт не сорвался, и «Газпром» не был освобожден от обязанности уплатить Украине 7,2 млрд долларов, даже если он не будет подавать газ для транзита.

«Кроме этого, моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету Нафтогаза дополнительные вопросы к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы», - сообщил он.

Также топ-менеджер Нафтогаза отметил, что у него хорошие отношения с исполнительным директором по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландером, который, якобы, является инициатором увольнения Витренко.

«Что касается Отто Ватерландера, якобы по инициативе которого «мне ищут замену», то у нас прекрасные отношения. И собственно вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации «Нафтогаза», которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто», - написал Витренко.

Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Нафтогаз ищет замену Юрию Витренко, что связано с приходом в компанию Отто Ватерландера.