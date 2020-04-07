Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению мер по нераспространению пандемии коронавируса, но призвала не ослаблять их раньше времени. Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Ліндмаєр, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Самое главное – не ослаблять меры слишком рано, чтобы больше не отступать», – заявил он, добавив, что такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, после которых всегда есть риск осложнения.



Напомним, с 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.