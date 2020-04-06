В ночь на 6 апреля неизвестные повредили выставку «Столетие непокоренных» на Майдане Незалежности в Киеве, посвященную борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Об этом сообщается на странице Национального музея Революции Достоинства в Facebook.

«Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников», - говорится в сообщении

Музей подготовил заявление в полицию.