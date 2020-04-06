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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП, в результате которого погибли двое полицейских (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, около 22:00 5 апреля на участке автодороги в Жолковском районе Львовской области двое сотрудников полиции на мотоцикле марки Suzuki выехали за пределы проезжей части и, потеряв управление транспортным средством, совершили столкновение с деревом.

В результате ДТП 19-летний полицейский батальона полиции особого назначения и 20-летний младший инспектор-кинолог Кинологического центра ГУ Нацполиции во Львовской области от полученных травм погибли на месте происшествия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.
ForUm

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