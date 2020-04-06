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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, причинившем смерть военнослужащего (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, около 19:00 5 апреля, находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего, в результате чего пострадавший погиб.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ForUm

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