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За минувшие сутки, 5 апреля, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С помощью дежурных огневых средств украинские защитники принимали необходимые меры воздействия на оккупационные войска для прекращения обстрелов.

Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

За прошедшие сутки наши военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима «тишины».

По данным разведки Объединенных сил, 5 апреля наши подразделения, которые вели оборонительные действия, ранили шестерых российских оккупантов, уничтожили два вражеских грузовика российского производства «КАМАЗ» и «Урал», а также один беспилотный летательный аппарат «Застава», изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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