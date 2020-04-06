Вчера, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, которое держит оборону на светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат «Застава» Bird Eye 400, который с 2012 года производится в Российской Федерации, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что стоимость БПЛА составляет около двух миллионов долларов.

Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил РФ в войне на востоке Украины.