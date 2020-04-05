В Запорожье решили не прислушиваться к рекомендациям Кабинета министров и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина из-за коронавируса, заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.
По словам Буряка, в понедельник весь общественный транспорт выйдет на маршруты, несмотря на постановление Кабмина об усилении карантинных мер. Свое решение мэр Запорожья объяснил тем, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и горожанам, которые не могут работать дистанционно, необходимо добираться на работу.
«Да, действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендовано запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов... посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты», - написал он.
При этом Буряк подчеркнул, что в общественный транспорт будут допускать исключительно лиц в средствах защиты - маске или респираторе.
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