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В Запорожье решили не прислушиваться к рекомендациям Кабинета министров и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина из-за коронавируса, заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

По словам Буряка, в понедельник весь общественный транспорт выйдет на маршруты, несмотря на постановление Кабмина об усилении карантинных мер. Свое решение мэр Запорожья объяснил тем, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и горожанам, которые не могут работать дистанционно, необходимо добираться на работу.

«Да, действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендовано запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов... посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты», - написал он.

При этом Буряк подчеркнул, что в общественный транспорт будут допускать исключительно лиц в средствах защиты - маске или респираторе.
ForUm

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