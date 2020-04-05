также в разделеПроисшествия
Сотрудник Укроборонпрома заболел коронавирусом 19
Трое боевиков на Донбассе были ликвидированы 73
На Львовщине во двор частного дома упала ракета 91
Два львовских врача заболели коронавирусом 28
На Тернопольщине от коронавируса скончался еще один человек 31
В Украине зафиксировано 942 случая COVID-19, умерли 23 человека 45
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, потерь нет 33
В Украине – 22 смерти от коронавируса, заболели 897 человек 50
15 женщин и 5 мужчин: ЦОЗ рассказал о летальных случаях от COVID-19 19
На Киевщине мужчина подстрелил фермера и взорвал себя гранатой 55
В Украине коронавирусом заразились 57 детей 32
В ВСУ зарегистрирован первый случай COVID-19 57
В Украине коронавирусом заразились 20 детей и 26 медиков 17
Число заболевших коронавирусом в Украине возросло до 804 107
ООС: 15 обстрелов, ранены 3 военных 9
На Херсонщине двое врачей заразились коронавирусом 28
В Украине зафиксировано 794 случая COVID-19, 20 человек умерли 98
В Луцке коронавирусом заболели четверо медиков 17

За прошедшие сутки, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник стрелял из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия у Широкино, Тарамчука и Новомихайловки, из крупнокалиберных пулеметов  вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное, я стрелкового оружия - в районе села Павлополь.

Также боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехово, Новотошковского, Новоалександровки, Майского, Горловки, Верхнеторецкого.

В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу г. Торецк и была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки, 4 апреля украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

Сегодня, 5 апреля, после полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, трое боевиков на Донбассе были ликвидированы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги