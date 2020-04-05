За прошедшие сутки, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Противник стрелял из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия у Широкино, Тарамчука и Новомихайловки, из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное, я стрелкового оружия - в районе села Павлополь.
Также боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехово, Новотошковского, Новоалександровки, Майского, Горловки, Верхнеторецкого.
В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу г. Торецк и была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.
По данным разведки, 4 апреля украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.
Сегодня, 5 апреля, после полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, трое боевиков на Донбассе были ликвидированы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время