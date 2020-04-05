За прошедшие сутки, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник стрелял из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия у Широкино, Тарамчука и Новомихайловки, из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное, я стрелкового оружия - в районе села Павлополь.

Также боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехово, Новотошковского, Новоалександровки, Майского, Горловки, Верхнеторецкого.

В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу г. Торецк и была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки, 4 апреля украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

Сегодня, 5 апреля, после полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, трое боевиков на Донбассе были ликвидированы.