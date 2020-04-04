На Донбассе в течение прошлых суток, 3 апреля, ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил обострилась, украинским военным пришлось открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков. Об этом передает штаб ООС.

Как отмечается, в результате трое боевиков были ликвидированы. Всего сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольная артиллерия. Также зафиксировано использование противником артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись возле Павлополя - по украинским позициям было выпущено 43 мины. А с направления населенного пункта Каштановое боевики открывали огонь в сторону Авдеевки, выпустив восемь мин.

Обстреливали позиции ООС и вблизи Красногоровки, Каменки, Новотроицкого, Опытного, Новотошковского (20 артиллерийских снарядов и 26 мин) и Орехового. По опорным пунктам возле Новозвановки противник выпустил 10 мин. Также обстреляли позиции украинских войск возле Луганского.