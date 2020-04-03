В Ужгороде 2 апреля духовенство Украинской Православной Церкви продолжили марафон благотворительной помощи одиноким и престарелым людям.
Фото: Мукачевская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, священники посетили одиноких прихожан, поддержав их и передали каждому продуктовые пакеты.
В период карантина в Мукачевской епархии действует несколько миссионерских проектов, направленных на помощь одиноким людям. При реализации проектов духовенство, волонтеры и монахи помогают всем нуждающимся медикаментозно, материально и духовно.
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