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В Ужгороде 2 апреля духовенство Украинской Православной Церкви продолжили марафон благотворительной помощи одиноким и престарелым людям.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, священники посетили одиноких прихожан, поддержав их и передали каждому продуктовые пакеты.

В период карантина в Мукачевской епархии действует несколько миссионерских проектов, направленных на помощь одиноким людям. При реализации проектов духовенство, волонтеры и монахи помогают всем нуждающимся медикаментозно, материально и духовно.
ForUm

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