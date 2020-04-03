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По предварительным данным, в Карпатском регионе уже восстановлено 800 гектаров леса. На этой площади высажено 2,2 миллиона сеянцев и саженцев деревьев, заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

По его словам, в Карпатах, на равнинной местности, высадка лесов только недавно началась. Это связано с погодными условиями. Восстанавливать же горные лесные массивы начинают после того, как сходит снег.

В целом некоторые области уже завершили или завершают посадки леса.

Промежуточные данные таковы:

- на Полесье восстановлено более 10 тыс. гектаров и создано 60 га новых лесов;

- в лесостепной зоне восстановлено более 6 тыс. га, создано 340 га новых лесов;

- в степной зоне восстановлено более одной тысячи га, создано более 500 га новых лесов.

«Простыми словами, это данные только о высадке леса вручную. Дополнительно проводится работа по естественному возобновлению лесных участков. Работаем дальше - восстанавливаем украинские леса», - отметил председатель Гослесагентства.
ForUm

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