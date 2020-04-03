Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции получили информацию о пребывании на территории Одесской области «вора в законе» по кличке «Авто Копала». Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Полицейские установили, 65-летний гражданин РФ находится в розыске за занятие высокого статуса в преступной иерархии и приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за это преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами.

Во вторник, 31 марта, оперативники Департамента и областного управления стратегических расследований Нацполиции, следователи следственного управления полиции Одесской области с участием спецназовцев батальона особого назначения полиции задержали «вора в законе».

Свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами немалый криминальный опыт – более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.

Киевский районный суд избрал «вору в законе» меру пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о его выдаче он будет находиться в СИЗО.