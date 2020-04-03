также в разделеОбщество
За нарушение карантина уже выписали 3566 админпротоколов 9
Зеленский: Мы должны обезопасить украинцев от коронавируса во время Пасхи 13
В Карпатах уже высадили более 2 миллионов деревьев 17
Полиция до сих пор расследует видео, где Зеленского «сбивает» фура 16
АМКУ будет штрафовать производителей антисептиков за спекуляции на коронавирусе 14
После похолодания на выходных в Украину придет настоящее тепло 13
Более 8 тысяч украинцев требуют вернуть их на Родину 24
На границе будет работать только 21 пункт пропуска 55
ОГП: «Киевгорстрой» вместо санатория строит жилой квартал в Пуще-Водице 24
Украинских альпинистов из Непала может эвакуировать российский самолет 62
Шмыгаль рассказал, когда начнут ослаблять карантин 57
Украинцам с 6 апреля запретили ходить по улицам без документов и более чем по двое 107
Прокуратура проверяет правомерность увольнения 47 медработников на Сумщине 26
За прошедшие сутки в Украину вернулись более 7 тысяч граждан 20
ГБР задержало пограничника, «помогавшего» переправить маски в Венгрию 23
Сегодня в регионы отправят препарат, которым лечат от коронавируса 58
Лерос прибыл на допрос в ГБР 20
Степанов: Нам нужно усиление карантина 22

Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции получили информацию о пребывании на территории Одесской области «вора в законе» по кличке «Авто Копала». Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Полицейские установили, 65-летний гражданин РФ находится в розыске за занятие высокого статуса в преступной иерархии и приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за это преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами.

Во вторник, 31 марта, оперативники Департамента и областного управления стратегических расследований Нацполиции, следователи следственного управления полиции Одесской области с участием спецназовцев батальона особого назначения полиции задержали «вора в законе».

Свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами немалый криминальный опыт – более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.

Киевский районный суд избрал «вору в законе» меру пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о его выдаче он будет находиться в СИЗО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2999 грн.
22
Теги