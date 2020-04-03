Следователи Государственного бюро расследований задержали инспектора пограничной службы отдела пограничной службы «Лужанка» Мукачевского пограничного отряда во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, по предварительной информации, пограничник получил неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. грн от гражданина за содействие в незаконном перемещении товаров противоэпидемического назначения (10 тыс. медицинских масок) вне пунктов пропуска через государственную границу Украины в Венгрию.

Следователи ГБР задержали пограничника во время получения неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении, отстранения от занимаемой должности и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.