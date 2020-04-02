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К президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% тех, кто знает политика (в феврале – 48%), нейтрально - 33% (в феврале – 29%), негативно – 21% (в феврале – 24%), говорится в опросе Киевского международного института социологии.

К премьер-министру Дениса Шмыгалю положительно относятся 11% тех, кто знает политика, нейтрально – 65%, негативно – 25%.

К спикеру парламента Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в феврале – 28%), нейтрально – 51% (в феврале – 51%), негативно – 21% (в феврале - 22%).

К главе Офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в феврале - 12%), нейтрально - 56% (в феврале - 57%), негативно – 38% (в феврале – 31%).

К министру внутренних дел Арсену Авакову положительно относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально - 53%, негативно – 35%.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) с 27 по 30 марта 2020 на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
ForUm

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