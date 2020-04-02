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Респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, который носит такой респиратор. Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.

«Клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно, однонаправленным потоком, выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудитель инфекционной болезни», - заявил Ляшко.

Также Ляшко напомнил, что маска не защищает человека, однако «выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается, и не достигает полутора метра, а может выделяться не более чем на 10-15 сантиметров»: «Поэтому, если не соблюдается социальная изоляция, маска на лице человека, еще возможно без симптомов, но может быть инфицированного, снижает риски заражения других». 

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
ForUm

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