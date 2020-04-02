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Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко предложил брать на военную службу вернувшихся в Украину трудовых мигрантов. Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Госпогранслужбе есть недобор в 10 тысяч человек. Также проблемы с комплектацией имеют в Министерстве обороны.

«Насчет безработицы, то я могу трудоустроить 10 тысяч человек, пожалуйста, пусть возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы, и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже «некомплект». Поэтому мы милости просим всех», - сообщил Дейнеко.

При этом глава ГПС считает, что погранслужба справится с большим наплывом мигрантов, возвращение которых ожидается в связи с глобальным экономическим кризисом.

«Этот элемент обстановки мы давно предусмотрели. Плюс есть сопредельные с нами страны, которые тоже охраняют границу. Есть определенные маршруты, мы годами это делаем», - рассказал он.

 
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