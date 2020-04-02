С 24 февраля пограничники выявили повышенную температуру только у 52 человек из 2,2 млн проверенных. Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус.

«С 24 февраля мы провели скрининг 2,2 млн граждан. Из них повышенную температуру обнаружили только у 52 человек, и в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус», - сказал он.

Также он добавил, что скрининг проводили на въезде в пункт пропуска два максимально экипированных пограничника.

«Если выявляли людей с повышенной температурой, то мы сразу же привлекали медиков, которые разбирались, откуда человек следует, возможно, из той страны, где зафиксировано увеличение численности заболевших», - рассказал Дейнеко.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.