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Пророссийские боевики на Донбассе глобальную угрозу коронавируса воспринимают как благоприятное время для эскалации, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«МИД Украины разделяет обеспокоенность наших французских и немецких партнеров об отсутствии прогресса в процессе мирного урегулирования на Донбассе на фоне пандемии COVID-19, высказанную 30 марта в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран. Именно в этот день на Донбассе от российских обстрелов погиб еще один защитник Украины, а трое других были ранены. Такая активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают как благоприятное время для эскалации», – говорится в сообщении.

«Вместе с нашими партнерами по «нормандскому формату» - ФРГ и Францией - мы призываем РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, немедленно выполнить свои оборонные обязательства по Минским договоренностям, в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе. Мы рассматриваем этот шаг не только как необходимую предпосылку для прогресса на других направлениях мирного процесса, но и как важный элемент глобальных усилий по противодействию распространению COVID-19, в духе мирных призывов Генерального секретаря ООН», – сказано в сообщении.

Напомним, 31 марта во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. 
ForUm

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