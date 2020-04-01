31 марта вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом говорится в сводке ООС.

Основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где зафиксировано 11 обстрелов.

Позиции у Красногоровки противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов.

По окрестностям Песок российские наемники выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра.

Позиции вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибра 82 мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Получив адекватный ответ, вечером враг прекратил обстрелы.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям у Широкино и Гнутово.

Неподалеку Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

Опорные пункты Объединенных сил вблизи Опытного вооруженные формирования РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета, а защитников Старогнатовки – из стрелкового оружия.

«Имеющимися огневыми средствами наши защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор», - заявляют в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции наших военнослужащих неподалеку Новотошковское, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Луганского.

Вечером российские наемники применили против защитников Зайцев гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

По данным разведки, 31 марта ликвидировано трех российских оккупантов, еще один был ранен. Наши военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

С началом суток российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов позиции вблизи Марьинки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.