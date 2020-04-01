В Сокирянской районной больнице умерла инфицированная коронавирусом женщина, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

«Женщина 1952 года рождения из села Ломачинцы 14 марта вернулась из-за границы. В медицинское учреждение попала 27 марта. 29 марта у нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию», - говорится в сообщении.

В ночь на 1 апреля больная умерла. У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет.

В Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев, 10 человек выздоровели.