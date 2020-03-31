АО «Укрзализныця» сокращает дополнительные выплаты всем сотрудникам и ожидает убытков за первое полугодие 2020 от 6 до 10 миллиардов гривен, сообщил и.о. предправления Желько Марчек.

«Влияние нового коронавируса на экономику Украины и бизнес крайне неблагоприятное. Остановка регулярных пассажирских перевозок по железной дороге означает не только недополучение доходов, но и необходимость компенсировать пассажирам затраты за предварительно приобретенные билеты», - отметил он.

Грузовой сегмент также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий. «Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность общества. Только за март 2020 Укрзализныця недополучит 1,2 – 1,4 млрд грн. По нашим оценкам, по итогам первого полугодия 2020 года, чистый убыток компании составит от 6 до 10 млрд грн. Таких результатов мы не имели с 2015 года», - сообщил Марчек.

В этой сложной ситуации приоритет компании – сохранить нашу «железнодорожную семью», которая объединяет более 250 тыс. сотрудников.

«Для этого мы дожны существенно сократить расходы на закупку материально-технических ресурсов, товаров и услуг, уменьшить капитальные инвестиции, работать над расширением кредитных линий, а также прибегнуть к временному сокращению дополнительных выплат для всех работников компании, чтобы уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда. Наблюдательный совет Общества, правления и директорат аппарата уже отказались по собственной инициативе от премий и всех дополнительных выплат», - сообщил предпревления.

Он ожидает, что ситуация улучшится уже во втором полугодии 2020. «И тогда мы не только вернем традиционные выплаты железнодорожникам, но и постараемся компенсировать все недополученные средства», - заверил Марчек.

Напомним, Укрзализныця 17 марта прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

В тот же день Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.